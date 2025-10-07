Россиян предостерегли от раннего бронирования «дешевых» туров на лето

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что в марте отели могут значительно снижать цены перед летним сезоном.

© Nsn.fm

В среднем 80% ранних бронирований на лето становятся выигрышным вложением, но в 20% случаев туристы могут потерять в деньгах, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Туроператоры открыли традиционные акции раннего бронирования туров на лето 2026 года. Активнее всего россияне бронируют зарубежные направления – лидируют по продажам на следующее лето Турция и ОАЭ, где предлагаются наиболее ощутимые скидки, достигающие 45-50%. Мкртчян оценил выгоду таких туров.

«Сейчас бронирований еще нет, есть только цены. Пока известно только 30% цен, полный набор цен мы ждем примерно в декабре. В октябре-ноябре многие отели в Турции и ОАЭ пока не дают еще цены на лето, чтобы понять среднюю цену по рынку. Важно здесь не занизить цену. Отели могут дать низкие цены на лето 2026, но пока мы не знаем ни инфляции, ни какая зарплата будет… Поэтому отель может просто обанкротиться. А если дать слишком высокую цену, можно потерять клиентов, которые уйдут к более выгодным вариантам. Пик ранних бронирований приходится на середину января. Это пик продаж, которые начинают разгоняться с конца ноября. На Новый год эти бронирования исчезают, а после праздников опять возобновляются», - отметил он.

По его словам, дисконт в таком случае доходит до 50%.