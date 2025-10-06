Эксперт оценил, как изменятся поездки в Абхазию в ближайшее время

Турпоток в Абхазию из России на некоторое время снизится. Причина этому – введение загранпаспортов для детей до 14 лет.

«Введение любых ограничений всегда негативно отражается на турпотоках. В первую очередь под вопросом окажутся однодневные и двухдневные поездки детских групп из соседних регионов: Краснодарского и Ставропольского краев и регионов Северного Кавказа», – приводит ЕАН слова президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

Эксперт также добавил, что введение заграничных паспортов для детей неудобно для семей, которые отдыхают в Сочи и Краснодарском крае, выезжавших на экскурсии в Абхазию. Однако, Мальцев прогнозирует, что к лету 2026 года информацию о нововведениях дойдет до потенциальных туристов – они сделают загранпаспорта для детей, и сокращение потока сведется к минимуму.

Ранее сообщалось, что детям из России младше 14 лет запрещено ездить по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Для поездок в эти страны с 20 января 2026 года им необходим загранпаспорт. Эти правила будут работать даже тогда, когда ребенок выезжает с родителями. Вместе с тем, несовершеннолетние, которые уже находятся за границей по свидетельству о рождении, смогут вернуться по нему назад.

