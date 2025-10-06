Медвежонок напал на туриста с фотоаппаратом в Японии

Медвежонок напал на испанского туриста в префектуре Гифу в Японии. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 5 октября, в деревне Сиракава-го, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда турист с фотоаппаратом делал снимки возле автобусной остановки, дикое животное внезапно выпрыгнуло из близлежащих кустов, поцарапало мужчину и скрылось в лесу. Испанец получил легкую травму правого плеча.

Позже сотрудники полиции обнаружили следы медвежонка недалеко от места происшествия. Местные власти создали оперативную группу по чрезвычайным ситуациям и направили лицензированных охотников для патрулирования местности. Кроме того, они настоятельно призвали жителей деревни и туристов проявлять бдительность и избегать прогулок в одиночку в лесных или малонаселенных районах, особенно рано утром или поздно вечером, когда медведи наиболее активны.

В конце сентября аналогичный случай произошел в национальном парке Кенай-Фьордс на Аляске. Бурый медведь напал на туристов, но мужчинам удалось отбиться от хищника.