Туристке не дали улететь в Армению с мешочком золота

Сотрудники таможни на Северном Кавказе предотвратили незаконный вывоз за границу партии золота. С ценным грузом пыталась улететь в Армению 22-летняя туристка, сообщает телеграм-канал ФТС России.

© ФТС РФ

Инцидент произошел в одном из аэропортов региона. При досмотре ручной клади у пассажирки обнаружили ювелирный лом: цепочки, кольца и фрагменты украшений общим весом около 1 кг.

По словам задержанной, она планировала использовать сырье для создания новых украшений уже за пределами России. Однако экспертиза установила, что в составе изделий содержится 650 г чистого золота, что делает лом стратегически важным ресурсом. Его оценочная стоимость превышает 5,5 млн руб.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до 5 лет лишения свободы либо крупный штраф.

Напомним, что с середины мая 2024 года в России действует правительственный запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов, что делает подобные операции грубым нарушением закона.