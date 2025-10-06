Какие достопримечательности открываются в Дубае после летнего перерыва?

Дубай готов к открытию легендарных локаций, которые закрывались на лето, чтобы подготовиться к новому сезону. Туроператор PAC Group рассказывает, какие достопримечательности первыми распахнули свои двери и что интересного они приготовили для посетителей.

© tourdom.ru

Курортный комплекс Hatta Resorts – открыт с 15 сентября

В Hatta Resorts, расположенном в горном городке Хатта, гости найдут для себя разнообразные развлечения на природе: веревочный парк, каякинг, катание на велосипедах, а также размещение в необычных местах – в глэмпинге, трейлере, палатке или домике. Каждый из них сочетает комфорт, стиль и захватывающие виды на горы. Во всех номерах есть отдельная зона для барбекю, идеально подходящая для вечернего гриля или уютного костра под звездами. В этом сезоне в комплексе открылась новая тропа для прогулок верхом.

Гигантский цветущий сад Dubai Miracle Garden – открыт с 29 сентября

Крупнейший в мире цветочный сад вновь приглашает гостей в мир чудес! Вас ждут: обновленные композиции и совершенно новый сезон ярких цветов, креативных инсталляций и незабываемых моментов. Площадь сада – 72 тыс. кв. м, всего в Dubai Miracle Garden высажено более 150 млн цветов, из которых составлены различные скульптурные композиции.

Парк Dubai Safari Park – открытие 14 октября

Приготовьтесь к полному погружению в мир дикой природы в 6 зонах, в которых живут и свободно передвигаются более 3000 животных из разных стран и континентов.

Захватывающие сафари-приключения, встречи с животными, сеансы кормления – и все это в сочетании со специальным поездом-шаттлом, который заезжает в вольеры с животными!

Ярмарка Global Village – открытие 15 октября

Международная ярмарка Global Village откроет свой юбилейный 30-й сезон с новым масштабом. Ожидаются новые павильоны, аттракционы, концерты и шоу с участием зарубежных артистов.

Осень в Дубае – идеальное время для новых открытий и впечатлений. С началом сезона город наполняется яркими красками, прохладными вечерами и множеством событий – каждый сможет найти здесь что-то особенное. Спланируйте путешествие в Дубай этой осенью, чтобы увидеть всё его великолепие в самом комфортном режиме.