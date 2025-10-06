Туристов в Анталье запугали «уличными беспорядками»

Турагент, подписчик тг-канала «КрышаТурДома», поделилась с нашей редакцией гневным письмом от своих туристов, приехавших вчера, 5 октября, на отдых в Анталью и поселившихся в отеле в районе пляжа Коньяалты.

«Мы в шоке… По местной информации, акции протеста тут уже не первый день и по вечерам опасно выходить… Почему никто не в курсе и не предупреждает?»

Как выяснилось, персонал гостиницы наговорил туристам страшилок о чуть ли не ежедневно проходящих на городской набережной акциях в поддержку Палестины и посоветовал быть осторожными, выходя за территорию. Напуганные туристы прислали своему турагенту ссылки на сообщения в СМИ. Правда, в одном из них речь шла о многотысячной акции в Стамбуле, а вовсе не в Анталье. Вторая же заметка из разряда «как опасно отдыхать в Турции» и вовсе оказалось датирована… весной.

По словам турагентов, проживающих в Анталье, в минувшее воскресенье на набережной Коньяалты днем действительно было шествие, но абсолютно мирное. В нем участвовала от силы сотня местных жителей, многие с маленькими детьми. Ни о каких «беспорядках» не было и речи. Туристы в это время спокойно отдыхали на пляже. Вечером на набережной, как обычно, выступали уличные музыканты, а кафе были заполнены посетителями.

Наши собеседники напоминают, что Коньяалты – это оживленный городской район. Туристам, предпочитающим тишину и спокойствие, лучше выбирать отели в других, более отдаленных от центра локациях.

