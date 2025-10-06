В Японии на делавшего селфи туриста набросился медведь

В Японии на туриста из Испании напал медведь. Об этом сообщает издание El Caso.

© Газета.Ru

Инцидент произошел 5 октября около 8:30 утра в деревне Сиракава префектуры Гифу. Турист в компании друга фотографировался в деревне с традиционными японскими сельскими домами, когда на него из кустов выскочил молодой медведь. Зверь поцарапал мужчине руку, а потом скрылся. Его друг не пострадал. По информации издания, турист получил незначительные ссадины, не представляющие угрозы его жизни.

Японские СМИ сообщили, что это первое нападение медведя на человека за последние 11 лет. Поисками агрессивного зверя занимаются местная полиция, охотоведы и представители администрации поселения.