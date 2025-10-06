Свердловчанка отсудила у МВД компенсацию за помарки в загранпаспорте

Более 100 тысяч рублей постановил взыскать с государства в пользу жительницы поселка Лобва Верхотурский районный суд. Из-за небрежной печати загранпаспорта женщина не смогла отправиться в отпуск и лишилась приличной суммы денег.

По информации пресс-службы судов Свердловской области, 7 сентября 2024 года Ольга за 93 тысячи рублей приобрела тур в Египет. 29 декабря она должна была вылететь из Екатеринбурга в Хургаду, но ее не пропустили через пункт паспортного контроля.

"Пограничники обнаружили в документе, как им показалось, постороннюю дописку: в графе "Фамилия" черной ручкой была дописана буква "Д", паспорт признали недействительным. В рамках проверки была проведена экспертиза, по результатам которой выяснилось, что в паспорт истицы не вносились изменения, при печати частицы тонера размазались на бумаге, появились микрокляксы", – рассказали в пресс-службе.

Суд постановил взыскать с МВД 93 тысячи рублей в качестве возмещения средств, потраченных на тур, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей на оплату госпошлины. Решение в законную силу пока не вступило.

Это далеко не первый случай, когда россияне не могут отправиться в другую страну из-за наличия ошибок в загранпаспортах. Ранее туристы сталкивались с неверным шрифтом, опечатках в именах и названиях городов, а в сентябре несколько десятков человек остались без отпуска, потому что набираемый текст (дата рождения, дата выдачи и другое) наползал на строки бланка документа.