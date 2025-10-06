МВД ответило на информацию о технических дефектах в загранпаспортах

В МВД России в этом году не поступало обращений или жалоб от граждан по факту дефектов в заграничных паспортах, которые, по сообщениям СМИ, послужили причиной для отказа в пересечении государственной границы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности», — указала она в своём Telegram-канале.

Она отметила, что написанный в загранпаспорте текст на графах «пол», «гражданство» и «дата выдачи» не является причиной для недействительности документа и его изъятия у гражданина.

Волк также рекомендовала при получении заграничного паспорта тщательно проверять правильность внесённых в него сведений.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что десятки россиян не смогли улететь в отпуск за границу из-за ошибок в загранпаспорте. По информации издания, причиной отказа стал «наползший текст» в документе.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туристической компании VCP Travel Михаил Абасов между тем рассказал, что любые дефекты в загранпаспорте могут стать причиной отказа во въезде в другую страну.