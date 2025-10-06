Турпоток из России в Таиланд с начала года вырос на 10%

За 9 месяцев Таиланд посетило 1,3 млн российских туристов, сообщил Российский союз туриндустрии.

На российском рынке продажи Таиланда занимают 3-4 позицию в рейтинге главных выездных стран.

По данным индекса сети агентств «Магазин горящих путевок», в течение года на него приходится 11,5% от всех продаж. Это третье место после Турции и Египта.

Как отмечают туроператоры, еще более активным продажам Таиланда мешают сложности с подтверждением отелей в высокий сезон из-за конкуренции с другими рынками. Плюс в этом году повлияло появление большого объема регулярной и чартерной перевозки во Вьетнам.

Доля последнего вдвое ниже Таиланда, однако он сокращает разрыв, переместившись с 8 на 6 место в десятке самых востребованных у россиян направлений.