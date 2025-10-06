Россиянам объяснили, когда загранпаспорт считается недействительным

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT отметил, что загранпаспорт должен быть оформлен по всем правилам, которые не допускают неровных строк.

© РИА Новости

По словам юриста, к признакам недействительности паспорта относятся: наличие орфографических ошибок, опечаток в паспорте, а также наличие нестандартных букв и других знаков, неровностей линии строки, неравномерного расстояния между буквами и строками.

«Кроме того, основаниями для недействительности паспорта могут быть несоответствие способа выполнения фотоизображения владельца паспорта, несоответствие внешности владельца фотографии в паспорте; наличие признаков замены листов (разные серия и номер документа и ряд других», — объяснил юрист.

Соловьёв подчеркнул, что при получении загранпаспорта необходимо тщательно проверить его на правильность соответствия внесённых данных: качество фото, ровность строк и попадание букв в отведённые для них графы.

«Если выявлены небрежности или неточности, необходимо требовать переоформления документа, ссылаясь на приведённый нами нормативный акт правительства. И, конечно, сам орган, выдающий паспорт, обязан оформить его в соответствии с правилами и требованиями закона», — подчеркнул юрист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что туристов из России не пускают в ряд стран из-за неровных строк и «наползания» текста в заграничном паспорте.