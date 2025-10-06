Белорусским туристам из-за действий турфирмы запретили посещать Шенгенскую зону

Трех туристов из Белоруссии задержали и поместили в изолятор на границе Польши. Об этом сообщил Onliner.

Как рассказала путешественница Алина, белорусы планировали организованную поездку в компании «Белтуризм Европа» и отправились в греческий тур с 22 сентября по 3 октября. Туристы ехали через литовский пограничный контроль, где простояли около 40 часов.

Из-за задержки сопровождающий предложил группе продлить отпуск на день. При этом у трех человек виза была открыта только по 3 октября.

«Менеджеры турфирмы убедили нас, что максимальное наказание за просрочку на день — это штраф без пометок в паспорте о нарушении визового режима», — добавила Алина.

Однако на обратном пути польские пограничники арестовали путешественников, а турфирма перестала выходить с ними на связь. Сопровождающий и остальная группа уехали. В изоляторе белорусов продержали более семи часов.

В итоге жителей Республики Беларусь отпустили, не обязав выплачивать штраф, но им запретили посещать Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев. Дорогу до Минска туристам пришлось оплачивать за свой счет.

Ранее в Белоруссии заявили о намерении Польши открыть границу. Страна закрыла пограничные пункты 11 сентября из-за военных учений Белоруссии и России «Запад-2025».