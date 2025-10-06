Самые дорогие и дешевые направления для отдыха в октябре

Аналитики туриндустрии представили актуальный рейтинг направлений для отдыха в октябре 2025 года на основе текущих данных о продажах. На рынке сохраняется разнонаправленная ценовая динамика: в то время как одни направления стремительно дорожают, другие демонстрируют снижение стоимости туров.

АТОР на основе фактических продаж пакетных туров и бронирований отелей без перелета составил рейтинг самых популярных направлений октября 2025 года. В октябрьскую десятку лидеров вошли Турция (35,7 % от всех проданных туров), Египет (17,7 %), ОАЭ (10,1 %), Россия (9,3 %), Таиланд (7 %), Китай (4 %), Вьетнам (3,8 %), Абхазия (3,3 %), Мальдивы (1,7 %) и Тунис (1,1 %). При этом доли Турции и Таиланда в продажах остаются на прежнем уровне, тогда как Египет, Вьетнам и Китай демонстрируют уверенный рост доли рынка.

Турция – безусловный лидер по спросу

Средняя стоимость тура с перелетом в октябре 2025 года составляет 200 000 рублей, что всего на 0,6 % выше показателей прошлого года. При этом отмечается рост популярности отдыха на Эгейском побережье. Доля туров с перелетом составляет 79,2 % от общего числа заявок. Интересно, что стоимость туров без перелета демонстрирует значительный рост – средний чек достиг 107 600 рублей, увеличившись на 32 % в годовом выражении.

Китай остается одним из наиболее востребованных направлений

Согласно статистике, подавляющее большинство путешественников (81 %) выбирают отдых на острове Хайнань. В октябре 2025 года средняя стоимость тура с перелетом достигла 179 050 рублей, причем такие комплексные предложения составили 74,7 % от общего объема продаж. Также доступны варианты без перелета по средней цене 81 000 рублей. По сравнению с октябрем 2024 года стоимость туров с перелетом демонстрирует умеренный рост, увеличившись на 3,1 %.

Вьетнам уверенно укрепляет свои позиции

Распределение предпочтений показывает, что 55 % туристов выбирают курорт Нячанг, а 15 % отдают предпочтение Фукуоку. В октябре 2025 года средняя цена тура с перелетом составила 182 200 рублей, при этом такие пакетные предложения заняли 83,3 % в структуре продаж. Динамика цен показывает уверенный рост – по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость туров с перелетом во Вьетнам повысилась на 15,2 %, что свидетельствует о растущем интересе к этому направлению.

Тунис сохраняет статус одного из самых доступных направлений

Средняя стоимость тура с перелетом в октябре 2025 года составила 152 300 рублей, при этом подобные пакетные предложения заняли 87,8 % в общей структуре продаж. Ценовая динамика демонстрирует существенный рост – по сравнению с октябрем 2024 года цена тура с перелетом увеличилась на 10,4 %.

Египет для семейного отдыха

Средний чек пакетного тура с перелетом в октябре 2025 года достиг 219 700 рублей, что на 5,4 % ниже показателей прошлого года, когда стоимость составляла 232 200 рублей. При этом туры с перелетом составили 79,5 % от общего числа заявок. Стоимость туров без перелета уменьшилась на 13,6 % и составила 93 600 рублей, что объясняется выбором более экономичных вариантов размещения при самостоятельном бронировании.

ОАЭ демонстрируют ценовую стабильность

Стоимость тура с перелетом в октябре 2025 года составила 216 700 рублей, что всего на 2,2 % выше показателей 2024 года. Наблюдается значительное снижение стоимости туров без перелета – на 21,4 % до 109 750 рублей, что указывает на изменение предпочтений туристов в пользу более бюджетных вариантов размещения при сохранении спроса на перелет.

Таиланд заметно подорожал

Средний чек тура с перелетом в октябре 2025 года достиг 200 200 рублей, что на 29 % превышает показатели октября 2024 года. Даже стоимость туров без перелета продемонстрировала рост на 10,6 %, составив 63 400 рублей. Такой значительный рост цен специалисты объясняют повышением спроса на более комфортабельные отели и увеличением средней продолжительности отдыха.