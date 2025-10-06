Когда в России подорожают авиабилеты

Во второй половине 2025 года стоимость авиабилетов в России будет расти примерно на уровне текущей инфляции – около 8 % в годовом выражении. Такой прогноз озвучила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

© РИА "ФедералПресс"

«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», – подчеркнула Долгова в беседе с «Газетой.Ru».

Она пояснила, что на формирование итоговой цены влияют не только тариф, но и аэропортовые сборы, а также стоимость обслуживания и навигации. Динамика цен будет зависеть от сезона, востребованности направлений, уровня конкуренции, цен на авиатопливо, курса рубля и общей инфляции.

Эксперт напомнила, что с 1 сентября введен новый инфраструктурный сбор в размере 150 рублей с каждого билета. Кроме того, Минтранс ограничил комиссии за возврат и изменение билетов фактическими расходами перевозчиков, что также повлияет на структуру цен. Страховые компании, по ее словам, уже пересматривают условия полисов, связанных с задержками рейсов.

Долгова рекомендовала планировать поездки заранее: при бронировании билетов минимум за месяц можно сэкономить до 50 % от их стоимости. Однако бывают исключения – например, недорогие билеты в Анталью иногда появляются за неделю до вылета. Эксперт советует отслеживать акции авиакомпаний и изменения валютных курсов, чтобы выбрать оптимальный момент для покупки.