Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала на Кубе и рассказала об особенностях жизни местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россиянка заметила, что кубинки обожают джинсовые шорты.

«Короткие, обтягивающие модели носят все — от юных студенток до дам элегантного возраста. Это не просто одежда, а философия. Джинсовые шорты для кубинки — своеобразный способ сказать миру: "Я уверена в себе и не боюсь это показать"», — такими фразами описала увиденное автор публикации.

Лисейкина добавила, что даже сотрудницы таможни в аэропорту появляются на работе в экстра-мини и колготках в сеточку, и никто не считает это неуместным.

«Потому что уверенность — лучший наряд», — констатировала она.

Несмотря на то, что на Кубе почти нет мировых марок косметики, местные женщины умудряются создавать роскошные образы с минимумом возможностей, отметила блогерша. В их арсенале — самодельная косметика, творческие прически и безупречный маникюр.

Кроме того, кубинки способны накормить семью из четырех человек, имея в шкафу только рис и растительное масло. Для этого им нужно заработать деньги, найти, где «выкинули» дефицитные продукты, отстоять несколько часов в очереди и только после этого сообразить ужин для семьи.

Россиянка также отметила, что даже если за весь день у кубинки не получилось достать еды, вечером она все равно может пойти танцевать.

«Кубинки умеют радоваться малому и совершенно не напрягаются по пустякам. Удалось купить что-то вкусное — праздник! Турист дал чаевые — гуляем! Не удалось ничего — ну и ладно, завтра повезет», — заключила она.

