Как приморцы осваивают безвиз в Китай

После вступления в силу безвизового режима между Россией и Китаем с 15 сентября 2025 года туризм из Приморья в соседнюю страну получил новый импульс. Хотя масштабного роста турпотока не наблюдается, интерес к поездкам заметно вырос, а турфирмы фиксируют даже небольшой прирост числа клиентов. Как выглядит турпоток на сегодняшний день.

Итоги первых недель безвиза

По словам представителей Уссурийской таможни, за первые две недели действия безвиза российско-китайскую границу в Приморье пересекли более 74 тысяч человек. Суточный пассажиропоток в среднем составил около 5 тысяч человек, а 19 сентября достиг максимума – 6420 человек. Пограничный контроль, как сообщила Ирина Кульчицкая, представитель ведомства, осуществляется без задержек, передает VL.ru.

Спрос на путешествия увеличился

Аналитика FarPost подтверждает рост интереса приморцев к путешествиям в Китай – спрос увеличился на 27 % по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью у жителей Владивостока пользуются недорогие направления – Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи. Однако при этом значительное число туристов предпочитает по-прежнему обращаться к туроператорам.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что вопреки ожиданиям, самостоятельные поездки не вытеснили организованные туры. С 15 по 30 сентября наблюдался даже небольшой рост клиентов – около 8 %. Это касается тех компаний, которые ранее работали с группами по спискам.

В турфирмах подтверждают, что ажиотажа не возникло, но и падения спроса нет. Представитель компании одной из туркомпании рассказал, что сезонный спад ощущается, но он носит традиционный характер – пик ожидается ближе к осенним каникулам.

Некоторые компании зафиксировали рост интереса к сложным маршрутам, включающим несколько городов Китая или дальнейшие вылеты в третьи страны. По словам менеджеров, клиенты стали чаще интересоваться консультациями по самостоятельным маршрутам – безвиз сделал такие поездки реальнее.

В другой туркомпании уточнили, что путешествия в приграничные города по-прежнему популярны в виде групповых туров, тогда как в более отдаленные районы люди чаще отправляются индивидуально. Руководитель отдела КНР Анна Василькова считает, что интерес к турам не исчез, однако все больше туристов предпочитают бронировать билеты и жилье самостоятельно, особенно молодежь.

Что с ценами на путешествия

Цены на туры существенно не изменились: колебания составляют не более 10 %. Например, поездка в Хуньчунь и Янцзи на три дня стоит сейчас около 7900 рублей, что даже немного дешевле, чем год назад. В Суйфэньхэ – около 6100 рублей. А вот путешествие в Пекин обойдется в среднем в 54 тысячи рублей – чуть дороже, чем в прошлом году.

В другой туркомпании подчеркивают: хотя визы отменили, это не сделало поездки существенно дешевле. Зато снятие бюрократического барьера увеличило число самостоятельных туристов. Тем не менее, значительная часть путешественников предпочитает организованные туры – им важно, чтобы поездка прошла без лишних забот.

Некоторые компании также отметили повышение цен на авиабилеты в пиковые периоды, такие как каникулы и Новый год. Однако в обычные дни стоимость перелетов остается на привычном уровне, что говорит скорее о сезонности, чем о последствиях безвиза.