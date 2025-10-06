Туристам придется заплатить новый налог ради отдыха в Таиланде

Идея введения подобного налога рассматривается с 2020 года и была одобрена тайским правительством в феврале 2023 года. Однако ее практическая реализация была отложена.

Арттакорн Сирилаттхаякорн, недавно назначенный министром туризма и спорта Таиланда, анонсировал планы по введению туристического сбора в размере 300 бат (эквивалентно примерно 9 долларам США или 750 российским рублям) в ближайшие четыре месяца, то есть до начала февраля 2026 года.

Согласно его заявлению, собранные средства будут направлены на страхование прибывающих иностранных туристов и улучшение туристической инфраструктуры страны.

Министр осознает, что введение дополнительного сбора может вызвать негативную реакцию, и дал указание соответствующим органам активно информировать туристов о преимуществах данного нововведения.

Правительство надеется, что введенный налог не станет препятствием для восстановления туристического потока до уровня, предшествовавшего пандемии, когда Таиланд посещали около 40 миллионов иностранных гостей ежегодно.

Первоначально предполагалось, что размер сбора составит 300 бат для прибывающих авиационным транспортом и 150 бат для тех, кто пересекает границу по суше или морем. Однако, из-за опасений относительно возможной отрицательной реакции со стороны путешественников, введение налога так и не было начато.