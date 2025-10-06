Российские туристы все чаще отправляются в отпуск в одном направлении

За прошедшие две недели наблюдается существенный рост в сфере туризма в Китай. Число резерваций гостиниц увеличилось в полтора раза по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом. При этом спрос на авиабилеты продемонстрировал более чем двукратный подъем.

После введения безвизового режима в Китай количество бронирований отелей с датами заселения, начиная с 15 сентября, увеличилось в 1,5 раза. Одновременно с этим, объем приобретенных авиабилетов вырос более чем в два раза.

Самым популярным направлением среди российских туристов является Шанхай, на который приходится около трети всех заказов. Вторую позицию занимает Пекин, аккумулирующий примерно 25% бронирований. Замыкают тройку лидеров Санья (9%), Гуанчжоу (6%) и Гонконг (5%).