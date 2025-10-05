В АТОР опровергли слухи о вспышке Коксаки в Турции

Случаи заболевания среди россиян носят «локальный характер» и не ограничивают их передвижение.

Количество бронирований отелей в регионе не снижается, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Мы в АТОР не можем подтвердить никакой вспышки Коксаки. Более того, сезон в Турции завершается, и количество туристов там существенно сокращается. Если говорить о периодически вспыхивающих у россиян заболеваниях на отдыхе, то и Коксаки в том числе тоже имеет место быть, но носит абсолютно локальный характер, не налагает никаких ограничений на перемещение, поскольку преимущественно им болеют, к сожалению, дети. Никак такие новости, к счастью, не сказываются на темпах и уровне бронирования, которые сейчас идут уже по осенне-зимним направлениям, куда Турция попадает, но не в числе лидеров».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проверят информацию о заражении туристов вирусом Коксаки в Турции. Письмо направлено в министерство здравоохранения республики.

«В связи с появлением в СМИ сообщений, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде рассказали о заражении вирусом Коксаки, ведомство направило официальный запрос», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что отдыхавшая в отеле семья из России якобы не может покинуть территорию Турции, поскольку у ребёнка на четвёртый день отдыха диагностировали заражение вирусом Коксаки и поместили на карантин.