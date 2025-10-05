В Хургаде обещают не брать с туристов лишнего за лечение

Туристам в Хургаде и других городах провинции Красного моря пообещали в ближайшее время установить единый прейскурант на медпомощь во всех частных клиниках. Власти пошли на этот шаг после многочисленных жалоб иностранцев на завышенную стоимость лечения. Обычно россияне приезжают в Египет по турам с уже оплаченными медстраховками, однако новшество может быть полезным в том случае, когда в медполисе не окажется необходимых услуг при заболевании.

© tourdom.ru

Инициативу властей поддержали представители местной медицины. Список услуг включает все имеющиеся возможности для медицинского обследования и лечения. Остался последний шаг перед его введением – согласование с Министерством здравоохранения Египта.

Как предполагается, действующие расценки можно будет проверить на сайте, где также расскажут обо всех медицинских учреждениях и официальных процедурах. Стенды со штрихкодом на этот портал установят в аэропортах и отелях. Информационную поддержку собираются продублировать на разных языках. Остается надеяться, что не забудут и про русский, на котором в Хургаде могут изъясняться многие работники в сфере туризма.

Ранее TourDom.ru писал, что у туристов в Хургаде появилась возможность пожаловаться властям по горячей линии на обман в аптеках и плохое обслуживание в больницах.