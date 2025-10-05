Несмотря на введенные против РФ санкции и официальные рекомендации воздерживаться от поездок в страну, поток иностранных туристов в Россию продолжает демонстрировать устойчивую динамику. Эта ситуация вызвала удивление со стороны немецкого издания Welt, проанализировавшего статистику по туризму.

© РИА "ФедералПресс"

«Тем временем сотни тысяч туристов снова едут в Россию. <…> Поразительно: находится немало людей, которые добровольно проводят свой отпуск в Москве, Омске или Иркутске», – цитирует немецкое издание «АБН24».

Как отмечает обозреватель Зенке Крюгер, в 2024 году Российскую Федерацию посетили приблизительно 1,8 миллиона иностранных граждан, включая 600 тысяч туристов из Китая и около 66 тысяч граждан Германии. Аналогичная тенденция сохраняется и в текущем году, когда сотни тысяч путешественников продолжают прибывать в страну, игнорируя предостережения властей США, Великобритании и Канады.

Особое недовольство журналиста вызвала активность туроператоров, которые успешно продолжают организовывать поездки в обход ограничений. Он упомянул такие компании, как Newa Tours, Baikal Reisen и König Tours, предлагающие туры под привлекательными слоганами, а также авиакомпании Turkish Airlines, Emirates и Air Serbia, обеспечивающие стыковочные рейсы через третьи страны. При этом, как с удивлением констатирует Крюгер, в описаниях туров Россия представляется как абсолютно безопасная страна, где туристам рекомендуется лишь соблюдать стандартную осторожность в общественных местах.