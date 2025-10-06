Туроператоры назвали топовые отели на Бали и на других курортах Юго-Восточной Азии

В онлайн-журнале HotLine.travel опубликован новый спецпроект, цель которого – рассказать больше о предложениях профильных российских туроператоров в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Регион в последние годы набирает популярность, поэтому накануне нового зимнего сезона эта информация важна и для турагентов, и для туристов.

В спецпроекте компании-участники (PAC Group, «ПАКС», «АРТ-ТУР» и BSI Group) раскрывают особенности своего позиционирования, а также делятся экспертными данными о вариантах размещения, на которые они советуют обратить внимание с учетом специфики курорта. Например, известно, что пляжи – это не самая сильная сторона отдыха на индонезийском острове Бали. Многое из интересного скрыто внутри него, поэтому Анастасия Коcинец, руководитель направления ЮВА туроператора PAC Group, рекомендует остановиться в Убуде. Именно там находится Mandapa, A Riz Carlton Reserve на Бали (Индонезия): «Это мой любимый отель в Убуде с потрясающим сервисом». Тем, кто все-таки хочет жить поближе к океану и любоваться им со своей виллы, она рекомендует Jumeirah Bali 5*.

Оксана Корж, руководитель профильного отдела компании «ПАКС», привела свой топ-5 отелей на Бали, которые можно смело советовать туристам: Aydoya Resort Bali 5*, Merusaka Nusa Dua 5*, Melia Resort 5*, The Apurva Kempinski Bali 5* и Intercontinental Bali Resort 5*. В спецпроекте она поделилась примерами топовых отелей и в других странах – Малайзии, Сингапуре, Филиппинах.

Часто бывает так, что сам по себе гостиничный бренд уже гарантия качества. В «АРТ-ТУР» рассказали, что их любимая цепочка – отели Aman, которые расположены в 20 странах мира и считаются «легендой тихой роскоши». В PAC Group к числу любимых сетей в Юго-Восточной Азии отнесли Minor Hotels и Anantara.

Конечно же, все участники спецпроекта отметили большое количество достопримечательностей и знаковых мест, которые туристы могут увидеть в регионе. А еще одна из главных ценностей – это доброжелательные люди, которые искренне рады туристам из России.

