Из Пулково запустят прямые рейсы в Каракас

Регулярные пассажирские рейсы в Каракас, столицу Венесуэлы, запускаются из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла CONVIASA запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - отметили в пресс-службе.

Из Каракаса первый рейс в Петербург отправится 31 октября в 22:30 по местному времени, время полета составит 13 часов. Перелеты будут выполняться на лайнере Airbus A340-600 с частотой один раз в две недели.

Ранее директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши сообщала о ведущейся с Министерством народной власти по туризму Венесуэлы работе над открытием прямого рейса из Санкт-Петербурга в Каракас и на остров Маргарита.