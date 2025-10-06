Путешественница из России рассказала, сколько стоит поездка в США в 2025 году

За две недели она посетила Нью-Йорк, Орландо и Майами. Тревел-блогерша Елизавета Гончарова в личном блоге рассказала, сколько стоит поездка в США в 2025 году.

По словам путешественницы, перелёт до Америки обошёлся в $ 2,4 тыс. (около 200 тыс. рублей) на двоих. Перемещения по стране встали в $ 725 (около 60 тыс. рублей). На жильё Елизавета потратила $ 1,5 тыс. (около 125 тыс. рублей).

Питание на двоих вышло в $ 908 (около 75 тыс. рублей). Развлечения стоили $ 898 (около 74 тыс. рублей), общественный транспорт — $ 260 (21,5 тыс. рублей), а такси — $ 444 (36,6 тыс. рублей).