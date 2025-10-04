Как скажется на туризме повышение зарплат гидам в Египте

В Египте почти в 2 раза подняли минимальную зарплату гидам. С начала октября за 8-часовой рабочий день они стали получать не менее 1,8 тыс. египетских фунтов (3,1 тыс. руб.) вместо 1 тыс., а за полдня – 1,1 тыс. фунтов (600 фунтов ранее). В последний раз повышение минималки произошло в 2023 году.

В Министерстве туризма и древностей надеются, что улучшение оплаты труда привлечет в туристическую отрасль новые кадры и повысит качество услуг. Рассчитывающие на знакомство с египетской культурой иностранные туристы далеко не всегда довольны уровнем подготовки экскурсоводов.

В соцсетях россияне оставили как положительные отклики, так и жалобы на профнепригодность гидов. Чаще всего познавательными называли индивидуальные экскурсии и туры в мини-группах. Негативные отзывы превалировали, когда в автобусах было по 30–40 человек.

Интереснее всего рассказывали о достопримечательностях Луксора и Каира экскурсоводы с историческим образованием и опытом работы на археологических раскопках.

«Очень интересный и много знающий человек, приятен в общении, отличный русский язык», – написали в одном из пабликов.

В другом туристы сетовали, что гид говорил о чем угодно – о погоде, о том, как в Египте любят россиян, и туристических страшилках, и буквально пару общих фраз из буклета о памятниках.