Туристам предложили восемь рейсов в азиатскую страну

Туроператоры поделились с редакцией TourDom.ru полетными планами по Вьетнаму на сезон-2025/2026. Ожидается, что в Нячанг рейсы будут выполняться из 18 российских городов, а на остров Фукуок – из восьми.

Наибольший выбор прямых перелетов – по четыре варианта – получат туристы, вылетающие из Москвы, Новосибирска и Иркутска. «Аэрофлот» и Nordwind планируют из этих городов рейсы в Нячанг, а AZUR air будет возить пассажиров на оба вьетнамских курорта. Жителям Казани, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока предложат по три программы.

Туроператор Anex намерен отправлять туристов в Нячанг из 17 аэропортов. Перевозчиком для клиентов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и еще 10 городов выступит AZUR air. Рейсы из Казани, Владивостока, Хабаровска и Благовещенска будет выполнять вьетнамская авиакомпания VietJet.

На Фукуок рейсы заявлены из 11 пунктов.

«Продажи туров идут активно, Вьетнам уже вошел в топ-3 по бронированиям на зимний сезон», – сообщили в компании Anex.

У Fun&Sun туры в Нячанг доступны с вылетами из 11 аэропортов, на остров Фукуок – из 7. Из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и еще шести городов туристов повезет в Камрань AZUR air, а из Казани и Красноярска – VietJet. Туры на Фукуок включают перелет AZUR air.

Библио-Глобус, как обычно, продает туры на «Аэрофлоте». Из Москвы запланированы ежедневные рейсы в Нячанг. Из Иркутска доступны четыре вылета в неделю, из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока – по два.

Pegas и Coral Travel отправят туристов во Вьетнам на самолетах авиакомпании Nordwind. По данным сайтов туроператоров, вылеты в Нячанг будут выполняться из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска.

Ранее TourDom.ru писал, что Pegas перенес начало полетной программы из Санкт-Петербурга в Нячанг на январь.