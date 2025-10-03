Опрос показал, как туристы видят безвизовый тур

Многие туристы собираются воспользоваться безвизовым въездом в Китай. Такой вывод можно сделать из серии опросов, проведенных в телеграм-канале «Крыша ТурДома». В каждом из них поучаствовали не менее 1 тыс. человек: подписчики поделились своими маршрутами и бюджетами.

© РИА Новости

У многих планы, прямо сказать, грандиозные: «Хочу в Харбин, а дальше – Пекин, Чунцин, Шанхай, Санья, Гонконг...» «Давно мечтаю проехать по Китайско-Восточной железной дороге – от Маньчжурии до Суйфэньхэ…» 11% принявших участие в голосовании по этому вопросу готовы отправиться в путешествие уже в ближайшее время, 24% сделают это позже, еще 23% рассматривают такую возможность. А кто-то даже уже съездил. И только каждый пятый этот маршрут в свой «путевой лист» не включает.

Из тех, кого Китай манит, каждый четвертый намерен посвятить поездку экскурсиям и осмотру достопримечательностей.13% хотели бы «потюленить» на пляже, 9% мечтают рвануть в горы (в том числе и туда, где снимали фильм «Аватар») и насладиться другими природными красотами – например, отправиться в круиз по Янцзы. Каждый десятый планирует вояж по нескольким городам. Маршрут будут составлять, исходя из своих предпочтений. Например, на «Крыше ТурДома» возникла небольшая дискуссия, стоит ли ехать в Шанхай.

«Это просто крупный город – там совсем нечего делать», – считают одни.

«Там восстановили старинные китайские кварталы – в любом случае стоит посмотреть», – возражают другие.

А третьи напоминают, что вокруг Шанхая есть древние водные города, которые называют Восточной Венецией, так что найдется чем заняться.

Еще 13% участников опроса собираются совместить несколько видов отдыха:

«Круиз плюс достопримечательности и несколько городов», – делятся они своими планами.

А кто-то собирается на шопинг или по делам, а заодно потусить. Но таких немного – в сумме 3%.

Наиболее популярная у туристов длительность поездки – 10 дней (такой вариант выбрали 27% участников опроса). 17% готовы потратить на путешествие чуть меньше – 1 неделю, 18% – чуть больше (2 недели). Каждый 20-й отметил, что ему хватит 3–4 дня. А кому-то и трех недель мало – они намерены «отгулять» весь разрешенный в рамках безвиза срок. Есть и такие, кто рискнет воспользоваться бордерраном и задержаться в Китае подольше.

Ну и, конечно же, денежный вопрос – сколько денег нужно запланировать на поездку. Оказалось, многим достаточно 50 тыс.: (на 1 человека без учета дороги до страны и обратно) – среди подписчиков «Крыши ТурДома», участвовавших в нашем небольшом исследовании, таких 14%. Некоторым нужно еще меньше:

«Мы и с дорогой до границы в эту сумму укладываемся».

Каждый шестой – от 100 до 150 тыс.

«Запланировал поездку на фестиваль: на одного билеты на самолет около 65 тыс., гостиница на 3 ночи –еще примерно 25 тыс., и это обычная "тройка" без еды. То есть получается, что на 3 дня необходимый минимум – от 100 тыс.», – сделал финансовый расклад один из туристов.

А 3% готовы на тур с высоким чеком – от полумиллиона.

Чтобы тем, кто собирается в Китай впервые было легче спланировать расходы на путешествие, одна из подписчиц привела более подробные расчеты:

«С гостиницей, едой, такси и билетами на достопримечательности у меня обычно уходит 5 тыс. руб. в день на человека».

Но очевидно, что бюджет зависит от индивидуальных предпочтений. Если ориентироваться на отели 5 звезд и проживание в центрах крупных городов Китая, то стоимость только лишь одной ночевки может составлять и 40–50 тыс. руб.

