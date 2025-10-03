Таиланд готовится ввести туристический налог

Правительство Таиланда в очередной раз намерено ввести туристический сбор. Налог для гостей королевства составит 300 батов (около 760 руб.), а официально утвердят его в течение первых 4 месяцев работы нового кабинета министров. Соответствующее заявление сделал глава Министерства туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн.

Власти пояснили, что средства от сбора пойдут на обеспечение безопасности путешественников, их медицинское страхование и развитие инфраструктуры. При этом министр признал, что нововведение может вызвать беспокойство туристов из-за роста затрат на поездку. Он подчеркнул, что идея аналогичного сбора неоднократно предлагалась предыдущими правительствами, но так и не была воплощена в жизнь.

Планируется, что для иностранных гостей, прибывающих самолетами, сбор составит 300 батов с человека за один визит. Для тех, кто въезжает через наземные или морские пункты пропуска, сумма будет такой же, но можно будет совершать несколько въездов в течение 30–60 дней. Все детали, включая объем страховки, уточнят позднее.

Отметим, что турналог планировали ввести в Таиланде еще после пандемии. Однако старт раз за разом откладывался. Только в этом году о сборе говорят уже в третий раз. При этом намерения чиновников выражаются лишь в пространных заявлениях, без конкретных документов и постановлений.