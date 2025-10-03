Каким был туристический поток в Москву в первом полугодии 2025 года

Столица приняла за этот период на 10% больше путешественников, чем годом ранее, сообщили в Мостуризме.

«На первом месте по числу гостей — Китай. Индия обогнала Турцию и поднялась на второе место. Кроме того, в первую пятёрку стран вошли Вьетнам и Саудовская Аравия», — добавили в ведомстве. В Москву приезжали также туристы из Ирана, Арабских Эмиратов и с Кубы.

По данным Росстата, за первые семь месяцев этого года в московские гостиницы заселилось на 14% больше иностранцев, чем за тот же период 2024-го.

Летом 94% бронирований номеров в отелях пришлось на граждан стран дальнего зарубежья.