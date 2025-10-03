Среди недорогих направлений в Азии Вьетнам уверенно держит лидерство. Особенно город Нячанг – курорт с теплым морем, живописными горами и доступными ценами.

В страну можно прилететь без визы на 45 дней, а электронную визу на 90 дней оформить онлайн всего за пару минут. Приятный бонус – возможность снимать деньги с российских карт.

Нячанг отлично подходит тем, кто ищет комфортный и экономичный отдых. Обед в уличном кафе стоит от одного доллара, свежие морепродукты от двух. Квартиру рядом с морем можно найти за 15000 рублей в месяц. В городе развитая инфраструктура, много супермаркетов, кафе, и работает стабильный интернет. Здесь живет большая русскоязычная комьюнити, а сами вьетнамцы дружелюбные и спокойные.

Когда дешевле всего ехать во Вьетнам

Из Вьетнама удобно путешествовать по всей Юго-Восточной Азии: множество бюджетных рейсов и близость к Таиланду, Малайзии и Индонезии.