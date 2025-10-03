Россияне стали активнее бронировать зимние туры

Россияне активно бронируют зимние туры. Интерес вырос на 81% по сравнению с прошлым годом.

«Лучшие варианты на пиковые даты разбираются заранее, поэтому туристы бронируют всё активнее по акции раннего бронирования (за полгода — год, особенно это касается круизов, курортов, где ограничен номерной фонд, например на островах Таиланда и Вьетнама)», — рассказали RG.RU в туркомпании FUN&SUN.

Там также уточнили, что в этом году лидируют традиционные направления: ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Из внутренних направлений спросом пользуются Сочи, Красная Поляна, Абхазия и Шерегеш.

По всем направлениям средний чек на человека составляет 160—170 тыс. рублей.

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат отдыха в загородных глэмпингах, особенно расположенных вблизи крупных мегаполисов.