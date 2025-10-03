Россияне массово устремились осенью на курорт для богачей

Российские путешественники массово устремились на курорт для богачей осенью 2025 года. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным источника, спрос россиян на отдых на Филиппинах вырос на 70 процентов с начала года. Так, туроператор «Пакс» сообщил, что путевки на ноябрь уже полностью распроданы.

Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен отметил, что страна рассчитывает на увеличение турпотока из России, в том числе за счет открытия прямых чартерных рейсов из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай. Он подчеркнул, что направление может сравняться по популярности с Турцией, Египтом и Индонезией.

Уточняется, что «ИрАэро» запустит чартеры на азиатский остров с 28 октября. «Полетная программа рассчитана примерно на 9 рейсов в месяц до конца марта», — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.

Филиппины наряду с Маврикием, Мальдивами и Сейшелами неоднократно попадали в рейтинг направлений, популярных среди обеспеченных туристов. Островное государство также считается лучшим местом для романтических путешествий.

Ранее стало известно, что Россия и Филиппины решили возобновить авиасообщение в октябре. Это государство вошло в список стран мечты для путешествий у российских туристов.