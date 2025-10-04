Как за 100 тысяч рублей съездить в Венгрию, Италию и Испанию

История путешественницы с подробным расчётом всех трат.

За последние несколько лет путешествия сильно подорожали. У многих сложилось впечатление, что теперь добраться до Европы можно только с миллионами на счетах. Я на личном опыте убедилась, что путешествовать можно и нужно даже с ограниченным бюджетом. Весной 2025 года я за неделю посетила три страны Европы — Венгрию, Италию и Испанию — и потратила на это 100 тысяч рублей.

Как сейчас получить шенген?

Планировать поездку в Европу я начала примерно за три месяца до вылета. Было важно успеть решить вопрос с визой. Сейчас россиянам выдают шенген 15 стран ЕС. Я рассматривала несколько вариантов. Первый подразумевал лететь сразу в Италию или Испанию. Здесь я столкнулась с высокими требованиями к финансовой гарантии, а также со сложностями с записью на подачу документов. В случае с Венгрией всё обстоит куда проще.

Для оформления визы нужно было предоставить оплаченные авиабилеты и проживание в отеле, страховку, выписку с банковского счёта (на неделю было достаточно показать наличие 150 тысяч рублей) и другие документы из стандартного списка.

Записаться на подачу документов удалось с первого раза. Визу сделали за три недели и дали под даты поездки, что в случае с Венгрией сейчас является распространённой практикой.

Как добраться до Европы?

Улететь из России в Европу можно только с пересадками. Одной из наиболее комфортных точек для стыковки является Армения. На пересадку в аэропорту Еревана достаточно нескольких часов. Авиабилет из Москвы без багажа вышел мне примерно в $ 120 (около 10 тысяч рублей).

Из Еревана до Европы комфортно добираться лоукостерами. Цены приятные, полёт, как правило, комфортный. Я улетела до Будапешта за $ 44 (около 3,6 тысячи рублей). Примерно за такой же ценник можно было купить билет до Рима или Барселоны, но в моём случае всё обуславливалось необходимостью въехать в ЕС именно через Венгрию.

Обратно лететь оказалось удобнее и дешевле всего через Стамбул. На дорогу до Москвы пришлось потратить примерно $ 235 (около 20 тысяч рублей). Сразу отмечу, что можно найти билеты дешевле, но я не сторонник маршрутов с несколькими пересадками и продолжительностью пути больше суток.

Будапешт

Будапешт состоит из двух исторических регионов — Буды и Пешта. Они разделяются Дунаем. Каждый из берегов имеет свои отличительные черты: на стороне Буды находятся Будайская крепость и смотровые площадки, а на стороне Пешта — основные исторические достопримечательности.

Я остановилась в уютных апартаментах в центре Пешта, которые сняла на семь ночей в соответствии с требованиями для получения визы. Они обошлись мне в $ 200 (около 16,6 тысячи рублей). Рядом находятся различные магазины, рестораны быстрого питания и кафе.

В отличие от многих других стран Европы, Венгрия — идеальная локация для бюджетного туриста. Пообедать там или поужинать получится за $ 15 (около 1,2 тысячи рублей) на одного. В супермаркетах спокойно можно брать готовую еду — выбор большой, а качество вопросов не вызывает.

Что посмотреть в Будапеште за один день?

На второй день путешествия я запланировала отъезд в Рим, поэтому решила не устраивать себе марш-бросок по венгерской столице и отправилась на неспешную прогулку по знаковым местам. К тому же я была в Будапеште за несколько месяцев до этого и хотела освежить воспоминания от предыдущего визита.

Я побродила по центральным улицам и набережной Дуная, полюбовалась зданием Парламента и перешла по легендарному цепному мосту Сечени на противоположный берег. В Буде находится Рыбацкий бастион — крепость XIX века, окружённая семью дозорными башнями.

Главная фишка локации — панорамный вид на город, которым можно насладиться абсолютно бесплатно. Единственное, за что пришлось заплатить, это билет на Будайский фуникулёр ($ 3,6 — около 300 рублей). При желании подняться к бастиону можно пешком, но я не могла отказать себе в удовольствии прокатиться в милейшей деревянной кабинке. Есть в этом своя эстетика.

Рим

Европа хороша своей компактностью. На следующий день всего за два часа я добралась из Будапешта в Рим. Полёт только с ручной кладью обошёлся мне в $ 43 (около 3,5 тысячи рублей). Я заранее подумала о том, как буду добираться до центра города. Наиболее комфортным вариантом оказался автобус за $ 8 (около 680 рублей). Билет на него я купила заранее.

Рим встретил прекрасной солнечной погодой. Дорога из аэропорта Фьюмичино заняла около часа. Я прилетела рано утром, поэтому сразу отправилась на завтрак. «Изобретать велосипед» не хотелось, так что первый приём пищи в Италии случился в хорошо знакомой каждому сети ресторанов быстрого питания. За стандартный комбо и два стаканчика кофе я отдала порядка $ 10 (около 830 рублей).

С отелями в Италии всё оказалось непросто. Бюджетные варианты в большинстве своём выглядели сомнительно и находились далеко от центра, а ценник на приличные гостиницы не радовал. В итоге мне удалось снять апартаменты примерно в получасе ходьбы от Ватикана. Две ночи там вышли в $ 175 (около 14,6 тысячи рублей) — то есть почти столько же, сколько за неделю в Будапеште.

Апартаменты были очень уютными и чистыми, однако в них меня ждал подвох. Отопление в большинстве итальянских домов не предусмотрено. Несмотря на то что на улице днём стояла температура не ниже +15°С, в помещении было ужасно холодно. Спасало только тёплое одеяло. Учитывайте это, когда будете планировать поездку.

Что посмотреть в Риме за два дня?

Моё главное правило в подобных путешествиях — перемещаться пешком. Я отказалась от любого транспорта в пользу долгих пеших прогулок (маленький спойлер: за два дня в Италии мне удалось пройти больше 44 тысяч шагов).

На своих двоих примерно за час добралась до фонтана Треви. Рядом находятся Пантеон, Испанская лестница, пьяцца Навона и другие достопримечательности Рима, которые обычно печатают на открытках. Приехать в Рим и не увидеть Колизей было бы огромным упущением. Я оказалась у подножия амфитеатра уже после наступления темноты. Зрелище было завораживающим.

Второй день я посвятила Ватикану и достопримечательностям, которые не удалось посмотреть накануне. Одной из главных целей поездки был визит в Собор Святого Петра. Вход в него бесплатный, однако впечатления обещают остаться одними из самых ярких на всю жизнь.

Рим — город, в который невозможно не влюбиться. В нём удивительно сочетаются история, стиль, гастрономические изыски и большие возможности для бюджетного путешественника. Увидеть всё самое красивое можно совершенно бесплатно.

На обед захотелось попробовать блюда традиционной итальянской кухни. В небольшом ресторанчике прямо напротив Пантеона я заказала пасту с сыром и пиццу с анчоусами. Чек вышел примерно на $ 27 (около 2,2 тысячи рублей). На десерт взяла джелато. Рожок обошёлся в $ 5 (около 415 рублей), а кофе к нему — в $ 3 (около 259 рублей). Это средние цены в центре города.

Что привезти из Италии?

Я наверняка знала, что обязательно привезу пасту и оливковое масло из Италии домой. Самым бюджетным и простым вариантом было купить их в супермаркете, но мне захотелось поискать что-то поинтереснее.

В небольшом магазинчике, специализирующемся на гастрономии, я потратила $ 35 (около 2,9 тысячи рублей). За эти деньги я купила три пачки пасты и три небольшие бутылочки масла. Забегая вперёд, скажу, что на этом всё-таки можно было сэкономить. Я переплатила за красивую упаковку.

Барселона

Рейс до Барселоны из Рима обошёлся в $ 58 (около 4,8 тысячи рублей). Удобнее и дешевле всего доехать из аэропорта Фьюмичино до центра на автобусе. Стоимость проезда — $ 3,5 (около 290 рублей).

Одна ночь в апартаментах в Готическом квартале обошлась мне в $ 70 (около 6,7 тысячи рублей). В низкий сезон цены на проживание в отелях Барселоны приятные. В отличие от Италии, мне удалось найти достаточно много доступных вариантов с высокими отзывами.

Увидеть Барселону солнечной не удалось. С момента приезда и до отлёта обратно в Будапешт лил дождь. Однако стоит отметить, что под таким углом город выглядел особенно завораживающим.

Что посмотреть в Барселоне за один день?

Поскольку в этот раз я ограничилась всего одним полным днём в Испании, то сфокусировалась на Готическом квартале и его окрестностях. Идеальнее места для прогулки под дождём придумать сложно. Крохотные средневековые улочки, старинные соборы, фонари с тёплым светом — казалось, что всё это декорации к какому-то фильму. Несмотря на непогоду, бродить по городу было комфортно.

Дважды я заходила в небольшие кафе, расположенные в том же районе. Один приём пищи обошёлся мне примерно в $ 25 (около 2 тысяч рублей). Рекомендую попробовать ризотто.

Дождливая Барселона — зрелище совершенно удивительное и романтичное. Сразу ощущаешь себя странником во времена Средневековья. Атмосфера при этом остаётся уютной и волшебной.

Что привезти из Испании?

Как и в случае с Италией, хотелось увезти домой гастрономическую частичку страны. Я давно была наслышана об испанских оливках, поэтому вопроса о сувенирах не стояло. Поскольку с собой у меня был лишь рюкзак, купила несколько маленьких баночек (объёмом 50 мл). Каждая стоила $ 6 (около 500 рублей).

В Готическом квартале также можно найти большое количество магазинчиков с бижутерией, одеждой и обувью местных производителей. Например, купить неплохие эспадрильи ручной работы получится всего за $ 15 (около 1200 рублей). Я привезла небольшую фигурку в виде хрюшки и тарелку-тёрку для чеснока.

Обратно в Будапешт

Билет из Испании до Венгрии удалось приобрести за $ 56 (около 4,6 тысячи рублей). У меня оставался один полный день в Будапеште до отъезда домой. Его захотелось посвятить релаксу и посещению термальных источников. Во время первой поездки я ходила в купальни Сеченьи — самые большие и старые ($ 46 или около 3,8 тысячи рублей). Главным минусом локации оказалась многолюдность на фоне высокой популярности у туристов.

Во второй раз я решила попробовать более локальные термы. Выбор пал на Лукач. Они значительно меньше Сеченьи и в основном пользуются спросом среди местных. Цена вопроса — порядка $ 10 за входной билет (около 830 рублей).

Ощущения от термальных источников невероятные. Особенно здорово сходить туда после долгой дороги. Усталость уходит моментально, и по телу разливается расслабление. Обязательно выделите время на купальни, если будете в Венгрии.

Что привезти из Венгрии?

Одной из главных достопримечательностей города является Центральный рынок. Он находится в Пеште. В основном туристы идут туда за паприкой, которая считается символом Венгрии.

Небольшую упаковку приправы можно купить за $ 3 (около 250 рублей). Продавцы предлагают сладкий и острый варианты. Я взяла сразу несколько пачек, поскольку оценила венгерскую паприку ещё в свой предыдущий визит в Будапешт.

Для любителей шопинга в центре города есть целая улица, где можно найти магазины известных брендов масс-маркета и люкса. Цены вполне себе доступные, а выбор большой. При желании можно хорошо закупиться даже на $ 100 (около 8,3 тысячи рублей).

Расходы \ цены у рублях:

Перелёт Москва — Ереван — Будапешт (с ручной кладью): ~13 300

Трансфер из аэропорта Будапешта и обратно (городской автобус, четыре проезда): ~2100

Апартаменты в Будапеште (на семь ночей): ~16 200

Питание в Будапеште: ~3250

Посещение термальных купален: ~810

Доп. расходы в Будапеште (билет на фуникулёр, покупки в маркете, аптеке и тому подобное): ~810

Сувениры из Будапешта: ~730

Перелёт Будапешт — Рим: ~3500

Трансфер из аэропорта Рима и обратно: ~1300

Апартаменты в Риме (две ночи): ~14 200

Питание в Риме: ~3250

Сувениры из Италии: ~3250

Перелёт Рим — Барселона: ~4700

Трансфер из аэропорта и обратно: ~570

Апартаменты в Барселоне (одна ночь): ~5700

Питание в Барселоне: ~2850

Сувениры из Испании: ~1500

Перелёт Барселона — Будапешт: ~ 4550

Перелёт Будапешт — Стамбул — Москва: ~19 000

Итого: ~101 570

Эта поездка оказалась одной из самых насыщенных за последний год. За неделю я побывала в трёх странах, увидела три прекрасных города, совершила семь перелётов и прошла больше 130 тысяч шагов.

Будапешт, Рим и Барселона оказались приветливыми и живописными городами. Такой маршрут был не из самых комфортных. Перемещения между странами занимали время и силы, однако оно того стоило. Путешествие получилось максимально богатым на впечатления и эмоции. Понравилось настолько, что хочется повторить ещё не один раз.