Туристы из КНР перегрузили погранпереходы в Россию

Октябрьские праздники в Китае вызвали значительный рост турпотока в направлении России — пограничные пункты пропуска фиксируют рекордное количество путешественников. Только через речной терминал в Хэйхэ за первую половину дня 1 октября прошло более тысячи пассажиров в обе стороны, при этом пиковая нагрузка пришлась на первые два дня месяца, когда суточный пассажиропоток превысил пять тысяч человек.

© runews24.ru

Китайские граждане активно приобретали групповые туры в Россию заблаговременно, последние доступные места раскупались за три-пять дней до начала праздничной недели.

Заметно увеличилось и количество российских туристов, направляющихся в соседний Хэйхэ по безвизовому каналу. Как сообщают местные СМИ, россияне преимущественно приезжают для прогулок по городу и совершения покупок. Для их удобства на пограничных пунктах работают сотрудники, владеющие русским языком, а в случае возникновения языкового барьера доступны электронные переводчики.

Праздничная неделя в Китае длится с 1 по 8 октября и объединяет два события — День основания КНР и праздник середины осени.