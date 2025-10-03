В Сочи из-за ночного «ковра» задерживаются десятки рейсов

В Сочи пытаются восстановить график полетов после ночного &laquo;ковра&raquo;: аэропорт был закрыт с 22:30 четверга до 05:37 пятницы. Длительные ограничения привели к существенным изменениям в графике приема и отправки самолетов.

Более чем на 8 часов задерживается прибытие 12 рейсов. Например,&nbsp; FV-6872 (&laquo;Россия&raquo;) из Стамбула прилетит только 16:30 (по расписанию &ndash; 02:00), еще один &ndash; FV-6743 &ndash; опаздывает на 10 часов. WZ-4312 (Red Wings) из Тель-Авива отстает от привычного графика на 9 часов, ZF-1016 (AZUR air) из Антальи &ndash; на 8 часов 10 минут.

Существенные задержки отмечаются и на вылет. Во многих случаях это связано с поздним прибытием лайнеров, выполняющих разворотные рейсы. Более чем на 8 часов отложен вылет 12 бортов. Самое большое отставание от расписания у рейса &laquo;России&raquo; FV-6978 &ndash; более 17 часов. Он должен был отправиться в Красноярск сегодня в 01:25, но взлетит не ранее 18:35.

На 15 часов перенесли SU-1119 (&laquo;Аэрофлот&raquo;) в Москву &ndash; с 22:10 2 октября до 13:20 3 октября. В утренние часы были отправлены еще 11 вчерашних рейсов. Например, WZ-3049 (Red Wings) в Пхукет улетел вместо 22:30 в 08:18, FV-6733 (&laquo;Россия&raquo;) в Стамбул &ndash; вместо 23:30 в 09:40. Еще в один турецкий город &ndash; Анталью &ndash; самолет AZUR air FZ-1067 вылетит с 8-часовой задержкой.&nbsp;&nbsp;

&laquo;Аэропорт работает по фактическому расписанию. Для оперативного обслуживания с компанией &ldquo;Аэрофлот&rdquo; согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров&raquo;, &ndash; пояснили в воздушной гавани.

