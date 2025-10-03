В Сочи из-за ночного «ковра» задерживаются десятки рейсов

В Сочи пытаются восстановить график полетов после ночного «ковра»: аэропорт был закрыт с 22:30 четверга до 05:37 пятницы. Длительные ограничения привели к существенным изменениям в графике приема и отправки самолетов.

Более чем на 8 часов задерживается прибытие 12 рейсов. Например, FV-6872 («Россия») из Стамбула прилетит только 16:30 (по расписанию – 02:00), еще один – FV-6743 – опаздывает на 10 часов. WZ-4312 (Red Wings) из Тель-Авива отстает от привычного графика на 9 часов, ZF-1016 (AZUR air) из Антальи – на 8 часов 10 минут.

Существенные задержки отмечаются и на вылет. Во многих случаях это связано с поздним прибытием лайнеров, выполняющих разворотные рейсы. Более чем на 8 часов отложен вылет 12 бортов. Самое большое отставание от расписания у рейса «России» FV-6978 – более 17 часов. Он должен был отправиться в Красноярск сегодня в 01:25, но взлетит не ранее 18:35.

На 15 часов перенесли SU-1119 («Аэрофлот») в Москву – с 22:10 2 октября до 13:20 3 октября. В утренние часы были отправлены еще 11 вчерашних рейсов. Например, WZ-3049 (Red Wings) в Пхукет улетел вместо 22:30 в 08:18, FV-6733 («Россия») в Стамбул – вместо 23:30 в 09:40. Еще в один турецкий город – Анталью – самолет AZUR air FZ-1067 вылетит с 8-часовой задержкой.

«Аэропорт работает по фактическому расписанию. Для оперативного обслуживания с компанией “Аэрофлот” согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров», – пояснили в воздушной гавани.

