Четыре африканские страны отменили визы для россиян. Теперь туристы из РФ могут посетить Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини без оформления визы.

По словам гендиректора VCP Travel Михаила Абасова, отмена виз – это своего рода сложный, но очень полезный экзамен.

«Чтобы его сдать, и странам-реципиентам, и самим туристам нужно прокачать несколько ключевых аспектов», — заявил он в беседе с 360.ru.

К примеру, странам, открывшим границы, необходимо улучшить логистику, инфраструктуру, сервис и безопасность.

Поэтому новые направления Абасов считает непопулярным продуктом.

При этом отмечается, что эти направления могут привлечь туристов, которые гонятся за экзотикой, приключениями, владеют иностранными языками.

Ранее сообщалось о введении безвизового режима с тремя азиатскими странами.