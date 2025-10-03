Четыре африканские страны отменили визы для россиян
Четыре африканские страны отменили визы для россиян. Теперь туристы из РФ могут посетить Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини без оформления визы.
По словам гендиректора VCP Travel Михаила Абасова, отмена виз – это своего рода сложный, но очень полезный экзамен.
«Чтобы его сдать, и странам-реципиентам, и самим туристам нужно прокачать несколько ключевых аспектов», — заявил он в беседе с 360.ru.
К примеру, странам, открывшим границы, необходимо улучшить логистику, инфраструктуру, сервис и безопасность.
Поэтому новые направления Абасов считает непопулярным продуктом.
При этом отмечается, что эти направления могут привлечь туристов, которые гонятся за экзотикой, приключениями, владеют иностранными языками.
Ранее сообщалось о введении безвизового режима с тремя азиатскими странами.