Почему поездка в Китай стала дороже и недоступнее

Введение безвизового режима между Россией и Китаем вызвало настоящий туристический бум в Приморье. Всего за две недели границу пересекли более 74 тысяч человек, а пассажиропоток вырос на 10%. Однако радость туристов омрачена острым дефицитом билетов – на популярные направления в Хуньчунь и Мишань мест нет уже до конца октября, а цены на авиаперелеты подскочили на 15–20%.

Введение безвизового режима между Россией и Китаем спровоцировало значительный рост пассажиропотока через приморские пункты пропуска. По данным Уссурийской таможни, за первые две недели действия нового порядка границу пересекли более 74 тысяч человек, причем 19 сентября был зафиксирован рекорд – 6420 человек за сутки. Китайская сторона также сообщает о росте пассажиропотока на 107% в провинции Хэйлунцзян.

Однако туристы столкнулись с проблемой доступности билетов. Как сообщает PrimaMedia, в автобусных кассах перевозчиков «АТП Приморье» и «Приморавтотранс» на популярные направления в Хуньчунь и Мишань билетов нет уже до конца октября. По словам путешественников, забронировать место в автобусе на новогодние праздники будет нереально.

На авиационном направлении также отмечаются изменения. По данным Российского союза туриндустрии, цены на перелеты выросли на 15–20%, хотя сохраняются и доступные варианты – например, билеты Владивосток-Шанхай с пересадкой можно найти за 10,3 тысячи рублей.

В туристических компаниях Приморья отмечают, что работают в штатном режиме и не наблюдают снижения спроса на пакетные туры. При этом в Благовещенске сложилась особая ситуация – там появились перекупщики билетов на автобусы до Хэйхэ, что вынудило местные власти пообещать запустить онлайн-продажи.

Напомним, безвизовый режим для туристов между Россией и Китаем стартовал 15 сентября.