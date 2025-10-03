В Таиланде предложили устроить стресс-тест для туристов

Властям Таиланда очень надоели выходки туристов то занимающихся непотребствами в пикапах, то дерущихся с охраной и полицией. Они пытаются придумать, как заранее отсеивать потенциальных дебоширов среди гостей королевства. Появилась идея тестировать иностранцев на въезде. Вопросы стресс-теста должны помочь выявить существующее «психическое напряжение» и отклонения в поведении человека.

Тайцы озабочены агрессивным поведением туристов на Пхукете и в Паттайе, которые все чаще устраивают пьяные драки с местными жителями и беспорядки на улицах. Такие случаи освещаются в прессе, что негативно влияет на туристический имидж королевства. В полицейскую хронику нередко попадают и россияне, которые за кулачные бои заслужили репутацию неустрашимых бойцов.

Предложение о тестировании в соцсетях посчитали обычной бюрократической инициативой: насколько реально дать оценку миллионам туристов, каждый месяц прибывающих со всего мира в страну. «Не надо притворяться, что можно отфильтровать гостей, склонных к плохому поведению». А что дальше – оценивать в аэропорту татуировки и неправильную стрижку, склонность к пьянству, иронизировали в комментариях.

В тайской прессе отметили, что туристы уже заполняют цифровую карту прибытия TDAC, кроме того, на границе у них берут отпечатки пальцев и делают фото. И усомнились, что еще одна обязательная для заполнения форма остановит очередную стычку у пивного бара. Властям посоветовали не изобретать неэффективные схемы контроля, а навести порядок в зонах ночной жизни в туристических районах.

Ранее TourDom.ru писал, что депутат парламента Таиланда от Пхукета потребовал отменить безвиз для тех стран, чьи туристы часто создают проблемы местным жителям. В качестве аргументов он привел случаи недавнего пьяного дебоша англичанина, устроившего танцы голышом на улице, и публичного секса в кузове разъезжающего по городу пикапа с участием россиянина.