Без виз и с VPN: как россиянам путешествовать по Китаю

Путешествие в Китай стало значительно проще для россиян: больше не нужно оформлять визу и платить за это 6,5 тысячи рублей. Въехать в Поднебесную теперь можно по загранпаспорту, а безвизовый режим продлится до сентября 2026 года.

Решение китайских властей отменить визы для граждан России открыло новые возможности для туризма, но не отменило необходимости тщательно готовиться к поездке. Обозреватель «Российской газеты», четыре месяца прожившая в Китае, рассказала, что несмотря на либерализацию режима, в стране по-прежнему есть закрытые для свободного посещения территории. Например, для въезда в Тибет потребуется отдельное разрешение, особенно если путешествие неорганизованное.

«Если вы едете по турпутевке, за вас все сделает гид – покажет нужные места, объяснит и организует трансфер. Но тем, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, важно заранее изучить особенности китайской инфраструктуры и цифровой среды», – отмечает эксперт.

Большинство китайцев пользуется только отечественными приложениями, а иностранные сервисы в стране заблокированы. Поэтому туристам стоит заранее установить несколько VPN, чтобы оставаться на связи. Кроме того, полезно загрузить китайские офлайн-карты.

Особое внимание стоит уделить вопросам оплаты. Хотя наличные в ходу, выгоднее и удобнее использовать цифровые платежи. В Ассоциации туроператоров России подчеркивают, что из российских карт в Китае принимаются только UnionPay банков РСХБ и АТБ. Карты «Мир» и прочие, выпущенные в России, не работают, а зарубежные принимаются далеко не везде.

Оптимальным решением для туриста становится установка приложения Alipay. Через него можно не только оплачивать покупки и поездки на такси, но и бронировать жилье, покупать билеты и даже получать скидки в кафе. Однако для полноценной работы системы потребуется пройти верификацию – предоставить сканы паспорта и селфи. Важно также использовать российский номер телефона при регистрации.

Тем, кто не хочет заморачиваться с цифровыми сервисами, специалисты советуют взять с собой наличные доллары или юани и обменять их уже на месте. Гиды и сотрудники отелей часто помогают перекинуть средства на внутренние счета, если это потребуется.

Перед поездкой также рекомендуется установить переводчик, так как в большинстве случаев общение на английском языке будет затруднено. А для поездок по городам – приложение такси, особенно если планируются перемещения за пределами мегаполисов.

Для въезда в страну нужен только действующий загранпаспорт (срок – не менее 6 месяцев). Однако на границе могут попросить подтвердить бронь отелей, показать обратный билет и при необходимости – пройти ПЦР-тест.