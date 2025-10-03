«Не смотрят косо». Как относятся к россиянам в Узбекистане

Блогерша Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и узнала истинное мнение местных жителей о россиянах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в этой стране Центральной Азии к туристам из России относятся с теплотой. Мнение, что в Узбекистане «не рады русским», — миф.

«Никто не смотрит косо. Наоборот — проявляют искренний интерес. Спрашивают, как дела дома, нравится ли в гостях», — такими словами она описала отношение узбекистанцев к жителям РФ.

Путешественница отметила, что практически все узбекистанцы знают русский язык, однако молодые люди предпочитают общаться с туристами на английском. Также, путешествуя по этой стране, необязательно покрывать голову платком, потому что далеко не все местные женщины носят хиджаб. Однако прикрыть колени и плечи одеждой стоит ради уважения местной культуры.

Ранее эта тревел-блогерша побывала в Таджикистане и назвала запретные действия для местных женщин. Автор публикации рассказала, что в стране действует «Закон о традициях», который запрещает одежду, «чуждую национальной культуре».