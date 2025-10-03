Путешественница рассказала, чем питаются жители Коста-Рики

Путешественница Марина Ершова побывала в Коста-Рике и описала продукты в холодильнике местной жительницы словами «никакой роскоши». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению россиянки, дома жителей этой латиноамериканской страны не отличаются от европейских: в них большие потолки, чистота и порядок. При этом у костариканцев нет садов с фруктами, какие встречаются во дворах жителей соседних государств.

А на кухне костариканцы используют и хранят только «практичные» продукты, которые встречаются везде.

«Тут все просто: молоко, овощи, немного сыра, какие-то соусы и напитки. Все для обычной домашней жизни», — отметила тревел-блогерша.

Ранее Ершова описала отношение к россиянам в Коста-Рике словами «не ощущаем себя экзотикой». Автор публикации рассказала, что латиноамериканская страна не избалована присутствием российских туристов, однако они приезжают на отдых.