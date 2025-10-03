Турция продлила работу ночных музеев

Министерство культуры и туризма Турции приняло решение о продлении работы ночных экскурсий в популярные исторические объекты страны. Античный Эфес, старинный Сиде и знаменитая Галатская башня в Стамбуле будут доступны для посещения в вечерние часы до начала ноября следующего года.

Как отметил министр Мехмет Нури Эрсой, такая инициатива вызвала значительный интерес — за летние месяцы программу ночных музеев посетили более 550 тысяч человек.

Особенность вечерних экскурсий заключается в уникальной атмосфере, которая создается благодаря специальной подсветке древних памятников. Руины Эфеса с его колоннадами и храмами приобретают совершенно иное звучание в лучах ночной иллюминации.

Галатская башня предлагает гостям не только знакомство со средневековой историей, но и панорамные виды на освещенный ночной Стамбул. В приморском Сиде туристы могут неспешно прогуливаться среди археологических памятников в прохладе вечерних часов.

Продление работы музеев в вечернее время позволило решить сразу несколько задач — распределить поток посетителей в пиковые месяцы и предложить качественно новые впечатления от знакомства с культурным наследием.

Как подчеркивают в министерстве, программа покажет турецкие исторические ценности не только при дневном свете, но и в особой ночной атмосфере, что тоже может быть интересно гостям.