Куда россияне поедут отдыхать на Новый год

Россияне начали активно бронировать зимние туры
Россияне уже активно бронируют зимние туры, по сравнению с прошлым годом интерес выше на 81%. У организованных туристов самые популярные направления внутри страны - это горнолыжные курорты, а в топах за рубежом остаются ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, рассказали "РГ" представители туротрасли.
«Россияне уже активно бронируют зимние туры. Спрос на Новый год заметно растет. Лучшие варианты на пиковые даты разбираются заранее, поэтому туристы бронируют все активнее по акции раннего бронирования (за полгода-год, особенно это касается круизов, курортов, где ограничен номерной фонд, например, на островах Таиланда и Вьетнама)», — рассказал туроператор FUN&SUN.
В компании добавили, что в этом году лидируют традиционные направления - ОАЭ, Таиланд и Египет, которые сохраняют популярность благодаря стабильной полетной программе и широкому выбору отелей. Среди других популярных направлений - Шри-Ланка и Вьетнам, а на внутреннем рынке - Сочи, Красная Поляна + Абхазия (т.к. рядом с Сочи, туристы прилетают в Адлер и далее отправляются на курорты Абхазии) и Шерегеш". По данным компании, средний чек по всем направлениям на одного человека - около 160-170 тыс. рублей.
Самостоятельные туристы также начали на месяц-полтора раньше бронировать путешествия на Новый год, причем как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, рассказывает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Основная причина - стремление зафиксировать наиболее комфортную цену из максимально доступного количества вариантов, отмечает он.
«Чем ближе к праздникам, тем меньше будет свободных номеров, а цены могут увеличиться. На сегодняшний день количество бронирований отелей и других средств размещения на новогодние праздники по России возросло примерно на 30% год к году, по зарубежным направлениям - на 15-20%», — рассказывает он.
Внутри страны, по данным ассоциации, в топе популярные экскурсионные направления - Москва, Петербург, Калининград, Казань, а также юг России - Краснодарский край, Крым. Также есть спрос на короткие поездки в небольшие города с богатой исторической и культурной составляющей - Суздаль, Владимир, Ярославль, Рыбинск, Зарайск.