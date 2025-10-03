Куда россияне поедут отдыхать на Новый год

Россияне уже активно бронируют зимние туры, по сравнению с прошлым годом интерес выше на 81%. У организованных туристов самые популярные направления внутри страны - это горнолыжные курорты, а в топах за рубежом остаются ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, рассказали "РГ" представители туротрасли.

«‎Россияне уже активно бронируют зимние туры. Спрос на Новый год заметно растет. Лучшие варианты на пиковые даты разбираются заранее, поэтому туристы бронируют все активнее по акции раннего бронирования (за полгода-год, особенно это касается круизов, курортов, где ограничен номерной фонд, например, на островах Таиланда и Вьетнама)», — рассказал туроператор FUN&SUN.

В компании добавили, что в этом году лидируют традиционные направления - ОАЭ, Таиланд и Египет, которые сохраняют популярность благодаря стабильной полетной программе и широкому выбору отелей. Среди других популярных направлений - Шри-Ланка и Вьетнам, а на внутреннем рынке - Сочи, Красная Поляна + Абхазия (т.к. рядом с Сочи, туристы прилетают в Адлер и далее отправляются на курорты Абхазии) и Шерегеш". По данным компании, средний чек по всем направлениям на одного человека - около 160-170 тыс. рублей.

В среднем тур на новогодние праздники стоит около 160-170 тысяч рублей.

Самостоятельные туристы также начали на месяц-полтора раньше бронировать путешествия на Новый год, причем как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, рассказывает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Основная причина - стремление зафиксировать наиболее комфортную цену из максимально доступного количества вариантов, отмечает он.

«‎Чем ближе к праздникам, тем меньше будет свободных номеров, а цены могут увеличиться. На сегодняшний день количество бронирований отелей и других средств размещения на новогодние праздники по России возросло примерно на 30% год к году, по зарубежным направлениям - на 15-20%», — рассказывает он.

Внутри страны, по данным ассоциации, в топе популярные экскурсионные направления - Москва, Петербург, Калининград, Казань, а также юг России - Краснодарский край, Крым. Также есть спрос на короткие поездки в небольшие города с богатой исторической и культурной составляющей - Суздаль, Владимир, Ярославль, Рыбинск, Зарайск.