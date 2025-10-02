Турист обвиняет турецкий отель в пропаже денег из сейфа

В редакцию TourDom.ru поступил сигнал от туриста. В последний день отдыха в отеле Club Marco Polo (Турция, Кемер) уже при выезде он обнаружил пропажу 150 долларов.

По его словам, деньги были в кошельке, а тот в закрытом сейфе в номере. Их пропажу он связал с действиями персонала и обратился на ресепшен:

«Менеджмент гостиницы никак в ситуации не помог – нас обвинили в забывчивости. Затем все же предложили вызвать полицию, но видимо рассчитывая, что мы не станем тратить на это время перед вылетом. Тем более из-за относительно небольшой суммы», – пишет турист.

Инциденты с пропажей денег или вещей в отелях случаются с регулярной частотой. И не только в Турции, но и в других странах – в Таиланде, на Шри-Ланке, да и на наших курортах. Порой версия, что кражу совершили сотрудники гостиницы, действительно подтверждается. Но нередки и случаи, когда постояльцы сами теряют свои вещи или деньги. А обвинив горничных, позже обнаруживают пропажу в собственном багаже или карманах одежды.

Мнительным туристам, не особенно доверяющим персоналу отелей, рекомендуется хранить деньги и ценности в сейфах на ресепшен. Такие, порой даже оборудованные видеокамерой для контроля доступа, есть во многих гостиницах. Номера купюр перед помещением в сейф можно указать в специальном бланке, который сотрудник стойки регистрации заверит своей подписью.

