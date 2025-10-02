Туристов в Дубае обрадовали досрочным завершением строительных работ

Отличные новости для туристов и гостей района Jumeirah Beach Residence (JBR) в Дубае: проект по обновлению прибрежной зоны завершен досрочно. Теперь пляж полностью открыт и вновь доступен для отдыха и купания.

© tourdom.ru

Ранее муниципалитет информировал о начале масштабной реконструкции на прибрежной линии JBR – одном из самых популярных туристических районов эмирата. Ремонт стартовал в середине сентября. На время проведения работ был ограничен прямой выход к морю с территории некоторых прибрежных отелей.

«Работы шли, техника была, эстетики чуть меньше, чем обычно. Но пляжи рядом оставались открыты, и это главное. В целом терпимо, особенно если приехал на солнце и море, а не следить за строительством», – рассказал отдыхающий в отеле Sofitel Dubai Jumeirah Beach.

В представительстве отеля Hilton Dubai Jumeirah подтвердили, что вся прибрежная зона вновь функционирует в полноценном режиме. Гости отеля теперь могут свободно пользоваться шезлонгами, зонтами и пляжными полотенцами на частной территории пляжа. Кроме того, там открыт проход к пляжной зоне через отельный сад.

«Отели старались компенсировать перекрытые пляжи другими проходами и бассейном, но всё равно – звук техники, рабочие рядом, часть пляжа огорожена. Это не то, чего ждешь, когда платишь за отдых. Такие работы надо планировать в менее активный турсезон или давать скидки», – поделилась туристка.

Приятными новостями делятся и гости других гостиниц:

«Пляж открыли, обстановка супер», – пишут отдыхающие из Rixos Premium Dubai.

«Пляж открыли полностью, лежаков больше поставили. И песочек новый отсыпали. Жалко деревья убрали, хорошо с пляжа под ними было идти», – оценивают нововведения туристы из Hilton Dubai The Walk.

Ранее TourDom.ru писал, что временные ограничения коснулись пляжей у отелей первой линии, таких как Rixos Premium Dubai JBR, Sofitel Dubai Jumeirah Beach, Hilton Dubai The Walk, JA Ocean View Hotel и Amwaj Rotana JBR.