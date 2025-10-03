Определены направления развития горного туризма в СНГ

В Совете Федерации предложили создать единые стандарты качества туристических услуг для стран СНГ, учитывая значительный рост интереса к развитию горного туризма. На форуме «Устойчивое развитие горных территорий» и Travel HUB «Содружество», проходивших в Махачкале с 1 по 3 октября, прозвучали рекомендации о разработке нормативных актов, направленных на повышение уровня сервиса и безопасность путешествий. Особое внимание уделялось подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма, нехватка которых ощущается в настоящее время.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость создания единой правовой базы, регулирующей качество обслуживания туристов в странах СНГ. Она отметила, что рациональное использование природных ресурсов горных районов и внедрение инноваций важны для дальнейшего роста экономики этих регионов.

Кроме того, сообщалось, что Россия планирует установить международные стандарты устойчивого туризма, включив их в национальную программу стандартизации. Один из таких проектов предполагает введение стандарта «Устойчивый туризм и гостиничные услуги», который ожидается утвердить до конца 2023 года.‍

Ранее российское правительство инициировало работу по созданию современных стандартов туристической отрасли, соответствовавших бы международным требованиям. Эта инициатива получила финансовую поддержку и направлена на улучшение условий отдыха и повышение безопасности для туристов. Ростуризму поручено контроль за эффективным использованием выделенных средств.‍

