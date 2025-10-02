Туристы из Краснодара смогут улететь в Грузию

Еще в одну страну можно будет улететь из возобновившего свою работу аэропорта Краснодара. В Тбилиси с 24 октября начнет летать Red Wings. Рейсы авиакомпания запланировала по пятницам и воскресеньям на суперджете.

Билет в одну сторону предлагают от 8,5 тыс. без багажа. Такие цены есть с середины ноября до 20-х чисел декабря. На первые вылеты и новогодние прайс уже выше. По этому тарифу взять с собой на борт можно всего 5 кг. Если нужен чемодан до 20 кг, то придется доплатить порядка 2 тыс. руб.

Цены сравнимы на билеты в тот же грузинский город и из соседнего Сочи, откуда авиакомпания летает ежедневно. Здесь дат, в которые можно улететь за 8,5 тыс. больше – начиная с 12 октября и вплоть до 28 декабря, исключая пару-тройку дней. Можно недорого улететь в столицу Грузии даже на Новый год.

Также RedWings начнет летать из Пашковского в Махачкалу с 24 октября. Цены на рейсы в Дагестан начинаются от 6 тыс. Такие предложения есть в конце ноября – начале декабря.

К Каспийскому мору и Сулакскому каньону туристам из Краснодарского края пока что дешевле лететь из Сочи. Отсюда «Азимут» в большинство дат предлагает улететь всего за 5 с небольшим тыс. руб. На 7 октября цена еще больше удивляет в хорошем смысле слова – 4727. Причем это с багажом.

