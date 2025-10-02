Отдых в Дубае не обязательно должен стоить дорого. В городе легко найти яркие впечатления и топовые достопримечательности, не выходя за рамки 30 долларов. Главное – знать, куда идти и когда.

Начать стоит с морской прогулки по Дубай-Марине. За час можно насладиться панорамой города с воды, особенно красиво на закате. В цену часто включены легкие снэки.

Global Village – еще один обязательный пункт. Это масштабная ярмарка с уличной едой, товарами и шоу-программой из десятков стран. Для тех, кто хочет увидеть Дубай с высоты, подойдет Sky View Observatory. Входной билет включает подъем на стеклянную площадку и катание по прозрачной горке.

Когда выгодно взять отпуск

Все эти локации можно посетить, не потратив больше 30 долларов за билет. Отличный способ увидеть Дубай с неожиданной стороны и не разориться.