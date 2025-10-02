Названы самые дорогие страховые случаи в путешествиях летом 2025 года

Специалисты компании «Росгосстрах» назвали самые дорогие страховые случаи в путешествиях за лето 2025 года. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что чаще всего проблемы со здоровьем омрачали отпуск россиянам в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Таиланде. На долю мужчин пришлось 52 процента страховых случаев, на женщин — 48 процентов.

В числе самых дорогих случаев оказалось лечение 57-летнего соотечественника, у которого на отдыхе в Турции случился разрыв аневризмы и произошло внутримозговое кровоизлияние. Медицинские услуги обошлись в семь миллионов рублей.

Еще три миллиона рублей страховая компания потратила на лечение в этой же пляжной стране 68-летнего россиянина с разрывом аневризмы брюшной аорты. 1,6 миллиона рублей пришлось отдать за медицинскую помощь 76-летней отечественной туристке, у которой случилась сердечная недостаточность в горах Швейцарии.

«Важно не просто оформить базовую страховку путешественника, которая является обязательной при выезде за рубеж, но и подумать, какие дополнительные опции стоит включить с учетом особенностей конкретно вашего отдыха. Например, "активный отдых" — для любителей спорта, "пляжный отдых" или "стихийные бедствия" — для отпуска на море», — подчеркнула заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Ранее стало известно, что россиянин отправился на отдых в Турцию и стал «заложником» местной больницы. У него лопнула аневризма, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Благодаря страховке туроператора мужчине провели операцию в Анталье, после чего его погрузили в искусственную кому и назначили лечение.