Российские туристы застряли на Мадагаскаре

Туристы из Москвы, Сочи и Краснодара застряли на Мадагаскаре из-за массовых протестов против президента. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сообщению россиянки Екатерины, на фоне волнений авиакомпания Emirates отменила вылеты, а воздушные гавани острова прекратили работу. Путешественники обратились за помощью в посольство РФ. Однако россиянам сообщили, что до введения режима ЧС эвакуационных рейсов не будет.

В качестве компенсации авиаперевозчик предложил россиянам вернуть деньги за билеты. При этом сроки возобновления авиасообщения не были названы.

Уточняется, что в митингах участвуют в основном молодые люди, в том числе обучающиеся в Университете Антананариву. Они выступили против правления президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, и 29 сентября добились роспуска правительства. В ходе акции протеста 22 человека не выжили, а пострадали более ста человек.

Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар. Ранее подобные беспорядки вспыхнули в Непале.